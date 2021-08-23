Дожди и похолодание: осень укрепляет позиции

Пожаропасная обстановка в Поволжье стабилизируется. В регионе пойдут дожди. Где раньше времени наступит осень и станет холодно, как в сентябре? И как это связано с ситуацией на Волге? Свой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

На востоке европейской России разгораются природные пожары. В Борском районе Самарской области объявлен режим ЧС. Пожар возник в заповеднике "Бузулекский бор", но в воскресенье перекинулся на соседние населенные пункты: уничтожены десятки домов. Не лучше ситуация и в других регионах. В Марий Эл накануне площадь возгораний превысила полсотни гектаров, в Мордовии горело 130 гектаров. К 300 гектарам приблизилась площадь пожаров в Свердловской области, самый крупный – в районе города Первоуральск. Из окрестных баз отдыха и садовых товариществ пришлось эвакуировать людей.

Негативное влияние пожаров чувствуется далеко за пределами непосредственно горящих районов. На спутниковых снимках, предоставленных Роскосмосом, видно, что очаги разрозненные, их не так много. Но дымные шлейфы все равно отчетливо просматриваются. Это приводит к замутнению атмосферы. Иначе говоря, над городами и поселками повисает смог. В конце минувшей недели, например, с этим столкнулись жители Йошкар-Олы и Екатеринбурга.

Причина пожаров – беспрецедентно сухая и жаркая погода, которая уже много дней держится на востоке Русской равнины. Накануне, например, в Уфе, Оренбурге, Самаре были побиты суточные рекорды температуры, а в Ижевске воскресенье вообще стало самым жарким днем августа в истории – плюс 37 градусов.

Хорошие новости в том, что сегодня жара ослабеет. Выше плюс 35 градусов будет только на юге Урала, а в Поволжье и Предуралье температура понизится до плюс 25 – плюс 30. Запад и северо-запад европейской России вообще погрузятся в осень – плюс 10 – плюс 15.

Причина похолодания — вторжение а системы атмосферных фронтов. Они очень медленно смещаются по Русской равнине в восточном направлении. И уже несколько дней поливают дождями центральные области. Так, в Московской, Владимирской, Рязанской областях накануне суммы осадков превышали 20 мм за сутки, в Великом Устюге выпало 46 мм за 24 часа, утонуло Иваново.

Но сегодня как минимум часть этих дождей достанется Поволжью: берега реки затянут облака фронтальной облачности. Ливни, конечно, будут не такими мощными, как в Поморье. Но на пожарную обстановку позитивное влияние окажут.

Увы, посвежеет ненадолго. В течение атмосферных процессов очень скоро вмешается гребень казахстанского антициклона. Поля фронтальной облачности, смещающиеся по его периферии, постепенно будут рассеиваться, и с середины недели жара на востокре Русской равнины вновь усилится. Например, в Самаре в первые дни недели местами возможны локальные грозовые дожди, а на термометрах плюс 29 – плюс 30. Но со среды вернется солнечная погода, и к пятнице мы ожидаем уже до плюс 34, это почти на 10 градусов выше нормы.

На северо-западе страны, наоборот, облачность уплотнится, и осень укрепит свои позиции. В Санкт-Петербурге сегодня-завтра из-за дождей только плюс 14 – плюс 15 градусов. В последующие дни станет на пару градусов теплее.

Центральная Россия окажется где-то между сезонами. В Москве в начале и конце рабочей недели умеренно тепло — днем до плюс 21 – плюс 24. А вот в среду-четверг зарядят осенние дожди, и воздух сразу остынет до плюс 18 – плюс 19.