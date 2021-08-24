Антициклон раскалил Поволжье и Урал до пожаров и рекордов: когда придет прохлада

Восток Русской равнины и Урал продолжают полыхать и на этой неделе ситуация с природными пожарами станет еще хуже.

В Самарской области жители населенных пунктов близ нацпарка Бузулукский бор снимают на видео остатки своих домов. Пожар, уничтоживший их имущество, прошел более 5 тысяч гектаров! К тушению привлекли почти 700 человек и 200 единиц техники.

Не лучше ситуация в других регионах: полыхают и Поволжье, и Урал. Увы, есть жертвы. В Оренбургской области погиб волонтер, он спасал от пожара село Роптанка Новосергиевского района.

Об угрозе населенным пунктам накануне заявили и власти Башкирии. Там пламя перекинулось через минерализованную полосу, проложенную пожарными.

Главной причиной столь сложной пожарной обстановки является погода. Во-первых, это сильный ветер, который раздувает пламя. Во-вторых – небывалая жара!

В Екатеринбурге случился очередной температурный рекорд: +35,8 градуса! В салонах местных автобусов температура ниже 30 градусов вообще не опускается. А сиденья раскаляются до +50 и даже больше.

Ну и в-третьих, пожарам помогает распространяться засуха! В течение последних двух недель над Востоком Русской равнины и Уралом висит обширный антициклон. Из-за него на огромной территории – от севера Свердловской области до Астрахани – выпало менее 5% от климатической нормы осадков. А, например, в Уфе этот август вообще пока идет по графику самого засушливого в истории: до сих пор там с неба не упало ни капли воды!

В отдельных районах Самарской и Волгоградской областей все же прошли небольшие дожди. Они были связаны с фронтальной системой, которая в настоящий момент смещается по Русской равнине. Однако эти массивы туч не только не принесут существенные осадки в горящие районы, но, скорее всего, еще и ухудшат пожарную обстановку.

Уже сегодня фронты прорвутся к отрогам Урала. Но свои запасы влаги они уже истратили, так что дождей принесут немного — всего несколько миллиметров за сутки. Зато спровоцируют развитие крайне опасных природных явлений – сухих гроз! Вероятность их возникновения будет особо высокой, помимо, Урала также в Заволжье и почти на всей Западно-Сибирской равнине.

Так что, стоит ожидать появления новых очагов природных пожаров.

В Уфе дожди пройдут. Но за два дня сумма осадков составит всего 4 мм, для того, чтобы потушить горящую Башкирию этого не хватит. Но хотя бы ослабеет жара. Накануне термометры в городе показали рекордные +36,9, сегодня будет +35. А к концу рабочей недели посвежеет до +28..30.

Ухудшения пожарной обстановки можно будет ожидать и на западе Сибири. В этой части страны тоже жарко, и без осадков. А потому – тоже горят леса. Один из очагов полыхает в Шадринском районе Курганской области. Теплый южный ветер уносит дым на север, в сторону Шадринска. Второго по величине города региона.

И в ближайшие дни жара на западе Сибири усилится. Период аномального зноя окажется не таким затяжным, как на востоке Русской равнины. Но, скажем, в Омске все равно вплоть до четверга ожидаются экстремальные +32...+34, возможны рекорды максимальной температуры. И лишь с пятницы начнутся грозовые дожди, а к выходным температурный режим вернется в рамки климата.