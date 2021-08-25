Кота, дразнившего собак, обвинили в нарушении закона Ленобласти

Жительница Ленинградской области Наталья Моторина написала заявление на кота по кличке Пушок. Она пожаловалась на то, что четвероногий житель Бегунинского сельского поселения проникает на ее участок, нарочно дразнит ее собак и охотится на птиц.

Заявление женщины поступило в администрацию населенного пункта. Там сочли, что Моторина жалуется законно: домашние животные должны содержаться на территории владельца, так что Пушок действительно нарушает закон Ленобласти. Сама заявительница указала, что ее животные находятся исключительно на ее участке и в гости к соседям не ходят. В итоге владельцу кота Евгению Попову вручили повестку и пригрозили штрафом.

"Прошу принять меры по Попову, который имеет домашнее животное – кошку, которая около 23 часов сидела у моего забора, дразнила собак. Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц", – цитирует заявление Моториной местный портал 47news.

Впрочем, разбирательство показало, что женщина не смогла каким-либо образом зафиксировать факты посягательства кота на ее животных, так что все обвинения с Пушка и его хозяина были сняты. Журналистам Попов рассказал, что и пожаловавшаяся на него соседка не без греха: уже шесть лет весь поселок страдает от собачьего лая по ночам. По его словам, женщина берет собак на передержку, и их завывания мужчина снял на видео.

"Снимаю видео, вызываю полицию, она приезжает, подтверждает нарушение режима тишины, составляют протокол, отправляют его в администрацию, администрация выписывает штраф. На прошлой неделе три раза вызывал", – поведал Попов о своей борьбе с нарушителями тишины. По его мнению, Наталья пожаловалась на его кота в ответ на эти его действия.