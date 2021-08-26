В Москву прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана

Российские военные самолёты забрали из Кабула большую группу граждан нашей страны, а также государств-членов ОДКБ и Украины. Эвакуацию по поручению президента Владимира Путина организовали в Минобороны России. Каждый борт был укомплектован медицинским и необходимыми лекарствами.

Данные по количеству эвакуированных уточняются, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24". Это не только россияне, но и этнические афганцы, которых судьба связывала с Россией.

"Сейчас в Кабуле обстановка опасная. Мы благодарны Российской Федерации за то, что так быстро нас эвакуировали", – заявил в аэропорту по прилету один из эвакуированных.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. А уже 15 августа боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.

В Пентагоне заявили, что США не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после вывода своих сил. Американское оборонное ведомство также признало, что не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну. Самой большой проблемой, с которой сталкиваются члены НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг назвал доставку людей в аэропорт, а не осуществление самих авиарейсов как таковых.

В Афганистане необходимо наладить диалог, не допустить насилия и сформировать правительство, которое бы учитывало интересы всех групп населения. Об этом по телефону говорили Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан. Политики отметили, что для обеспечения региональной стабильности, борьбы с терроризмом и наркоугрозой целесообразно использовать Шанхайскую организацию сотрудничества.

Афганскую тему Путин обсудил и в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.