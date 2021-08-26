Сила тел после вакцинации "Спутником V" со временем усиливается

Министерство науки, технологий и инноваций Аргентины заявило, что способность антител к нейтрализации любых штаммов коронавируса после прививки вакциной "Спутником V" с течением времени растет.

По словам специалистов, эффект объясняется тем, что антитела постепенно проходят процесс созревания, который улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению.

Исследование длилось шесть месяцев, за это время ученые проанализировали более полутора тысяч образцов сыворотки крови людей, которые были привиты "Спутником V".

"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек – это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Всего в мире сделали более 5 млрд прививок от коронавируса, сообщает ТАСС. В гражданском обороте находятся более десяти вакцин. В России число прошедших первый этап вакцинации превысило 40 млн человек.