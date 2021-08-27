Как на самом деле готовили блюда для московских ресторанов

Сразу несколько нарушений выявили сотрудники Роспотребнадзора во время проверки цеха, который снабжал полуфабрикатами три ресторана на Патриарших прудах. Посетители модных заведений не догадывались, в каких условиях на самом деле им готовили дорогие блюда. Схема вскрылась, когда жители вызвали на место съемочную группу программы "Вести-Москва", чтобы понять, откуда исходят подозрительные запахи. В итоге работой цеха заинтересовались и официальные органы.

Сотрудница разделочного цеха пытается спешно отмыть пол прямо в присутствии проверяющих, но помогает слабо. Грязь и антисанитария здесь соседствует с рецептами изысканных блюд. В таких условиях готовили пищу для лучших ресторанов на Патриарших прудах. Например, прямо на полу готовили что-то, отдаленно напоминающее тесто. В холодильнике – морские деликатесы, которые должны были через несколько часов отправиться на стол к клиенту. Представители Роспотребнадзора фиксируют каждое нарушение на камеру.

Несколько рестораторов сняли помещение в одном из дворов на Патриарших под разделочные цеха. От грохота этих тележек в окрестных домах невозможно спать. Разгрузка идет днем и ночью. В выходные дни этот двор превращается в шумный рынок. Особенно местных жителей смущают запахи – вытяжка из цеха упирается прямо им в окна.

- Жить стало сложнее значительно, потому что очень шумно вытяжка работает в разное время. Плюс еще дикая вонь, потому что воняет не просто пищей, а горелой пищей.

Машины, привозящие продукты, паркуются на тротуарах. Журналисты уже рассказывали, как появление этого цеха измучило тех, кто живет в этом дворе. Люди не раз обращались в Роспотребнадзор и управу. После выхода телесюжета здесь организовали проверку. В итоге инспекторы нашли сразу несколько грубых нарушений.

"Были установлены многочисленные нарушения санитарных требований. Пищевая продукция производится в антисанитарных условиях, состояние производственных помещений не отвечает санитарно-техническим требованиям. Установлен факт реализации продукции без маркировки и товарно-сопроводительной документации, которая будет впоследствии изъята и забракована", – сообщила Елизавета Миронова, представитель Роспотребнадзора по Москве.

Также есть претензии к работе вытяжки. В помещении не проводилось обеззараживание воздуха, в итоге возбуждено дело об административном правонарушении. Свою проверку начали и в прокуратуре.

"На цокольном и третьем этажах жилого дома обнаружено 4 цеха по изготовлению продукции общественного питания, в том числе хлебобулочных изделий, разделка мясных и рыбных полуфабрикатов, изготовление салатов, соусов, обработка овощей. Выявлено большое количество пищевой продукции без указания даты и времени изготовления, сроков годности, а также с истекшим сроком годности", – рассказала Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

В ближайшее время в суде рассмотрят вопрос о приостановлении деятельности этой кухни как минимум на 3 месяца. У коммерсантов будет время подумать, как реорганизовать процесс, чтобы не превращать жизнь окружающих домов в кошмар.