Антиковидные рейды: что грозит нарушителям

В условиях новой вспышки коронавируса в Москве тщательно проверяют, как организации и жители соблюдают меры профилактики. Новые рейды выявили новых нарушителей. Кому грозит пауза в работе на три месяца или солидный штраф?

Рейды по соблюдению санитарных требований в столице проходят во всех местах большого скопления людей. Под особым контролем – объекты торговли. Несмотря на многочисленные предупреждения, нарушители есть. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы на 25 магазинов сети "Пятерочка". Один супермаркет и вовсе закрыт.

Социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, дезинфекция – обязательные правила безопасной торговли в этом магазине систематически нарушались. Как итог – на дверях пломба. Теперь владельцам грозит штраф до полумиллиона рублей либо приостановка деятельности сроком до 90 суток.

Масштабные проверки на ковид-безопасность сейчас проходят и в сфере услуг. Заведение на юге Москвы: посетители за столиками, кальян в меню, несмотря на действующие ограничения.

"Кальянная функционировала в нарушение указа мэра. В настоящее время функционирование кальянных на территории города Москвы запрещено", – говорит главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по ВАО города Москвы Шамиль Мустафаев.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице временно закрыты танцполы, фан-зоны, фудкорты, игровые комнаты. Массовые мероприятия возможны с участием 1000 человек при наличии у всех средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции. На вечеринке в клубе "Газгольдер" веселиться с учетом безопасного расстояния в полтора метра не получилось.

Столичные бары, кафе, рестораны сейчас обслуживают клиентов с ограничениями до 23:00. Однако в ближайшее время возможны изменения в антиковидном графике. Сейчас обсуждается возможность создания так называемых свободных зон в местах общепита при условии 100-процентной вакцинации сотрудников и наличия антител у клиентов.

"Для тех ресторанов, которые войдут в этот эксперимент, будут сняты те ограничения, которые сейчас действуют. Это ограничение на санитарную рассадку, на термометрию, на обязательное ношение масок и перчаток для посетителей. И, наверно, главное из ограничений – это работа может быть и в ночное время, в том числе и в запрещенное сейчас – с 23 до 6 утра", – говорит первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Без нововведений пока в общественном транспорте – дистанция, дезинфекция, средства индивидуальной защиты – по-прежнему обязательные атрибуты поездки. Однако помнят об этом далеко не все пассажиры. По последним данным, только с начала июня выявлено больше 20 тысяч нарушений.

Не время расслабляться, заявляют специалисты: важно позаботиться о своем здоровье и не пренебрегать мерами защиты.