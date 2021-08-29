Быстрее, дальше, точнее: развитие российского гиперзвука

Российские специалисты продолжают работать над увеличением скорости, дальности и точности отечественных гиперзвуковых ракет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это работа идет, и сегодня уже нам есть не то что показать, нам есть чем оберегать страну", – сказал он в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" 29 августа.

Глава военного ведомства отметил, что есть еще одно важное направление: необходимо создать одну пусковую установку гиперзвуковых ракет для всей линейки техники.

Шойгу напомнил, что на боевом дежурстве в Вооруженных силах РФ уже стоят гиперзвуковые ракеты "Кинжал", установленные на истребителях МиГ-31К, а также стратегические ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком.

Полностью интервью Сергея Шойгу будет опубликовано в 14.00 в понедельник, 30 августа, на платформе "Смотрим" и на YouTube-канале "Соловьев LIVE".