Стихия ударила по США: сможет ли "Ида" превзойти "Катрину"

Ураган "Ида", обрушившийся на США, полностью обесточил Новый Орлеан, десятки населенных пунктов подтоплены. Специалисты сравнивают его по мощности с разрушительной "Катриной", однако считают, что в этот раз трагических последствий удастся избежать. После урагана "Катрина" была перестроена система дамб в окрестностях Нового Орлеана. Впрочем, по некоторым критериям "Ида" все же превосходит Катрину.

До 39 метров в секунду усиливался ветер в аэропорту Нового Орлеана несколько часов назад. Сейчас ветер ослабел, если так можно выразиться, скорость порывов в среднем составляет около 25 м/с. С домов сорваны крыши, повалены опоры линий электропередачи. Горожане наблюдают за происходящим из окон обесточенных домов. В первые часы ненастья в Новом Орлеане находились охотники за яркими кадрами, но затем улицы опустели. Фиксировать происходящее продолжали только журналисты.

Спасатели недавно призвали жителей городов Хаммонд, Тикфоу и Пончатоула в штате Луизиана немедленно уходить на возвышенности. Дождь льет с такой силой, что улицы мгновенно затопило. Ранее из-за наводнения оказался отрезан от цивилизации город Лаплас, дороги под водой. В таком же положении сейчас десятки населенных пунктов, связь с некоторыми полностью отсутствует. Помощь туда смогут отправить только тогда, когда спадет вода и стихнет ветер.

"Ида" ударила по Новому Орлеану 29 августа – в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад. Более того, она даже вышла на берег практически в том же районе – всего в 50 километрах западнее. Но "Катрина" максимальной силы достигла над Мексиканским заливом, а к берегу подошла ураганом 3-й категории. "Ида" же, двигаясь к суше, становилась все мощнее и мощнее. Это потому, что в районе Мексиканского залива сейчас аномально жарко. В результате, приблизившись к берегу, "Ида" развилась до урагана максимальной, 4-й категории.

Этим объясняется и колоссальная разница максимальной скорости ветра. В штате Луизиана были порывы до 240 километров в час – это 66 метров в секунду. Рекорд "Катрины" – 205 километров в час. Этого хватило, чтобы поднять 9-метровые волны и утопить 80 процентов территории Нового Орлеана. Сейчас же по прогнозам максимальный подъем воды в результате штормового нагона окажется в полтора раза меньше. Это объясняется тем, что "Ида" занимает меньшую площадь, чем Катрина, а значит слабее по общей энергетике.