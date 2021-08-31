Комику Мирзализаде навсегда запретили въезд в Россию

Стендап-комик Идрак Мирзализаде должен покинуть Россию в течение трех дней. Если не сделает это добровольно, то будет принудительно депортирован. МВД объявило пребывание комика на территории России нежелательным. Причём это для него – пожизненная санкция. Въезд отныне и навсегда запрещен, передает телеканал "Россия 24".

Ранее Мирзализаде провёл десять суток под административным арестом по статье о возбуждении ненависти и вражды. Наказали его за "шутку" про русских. Хотя правильнее сказать – за грязное русофобское оскорбление. Ну а теперь ему придется выступать и зарабатывать на этом так называемом юморе в других странах. Если, конечно, таковые найдутся.