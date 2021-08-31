Из Кабула вылетел последний самолет с американскими военными

Из Кабула вылетел последний самолет, эвакуировавший американских военных. На борту был и исполняющий обязанности посла Штатов в Афганистане.

Таким образом США завершили 20-летнюю миссию. Сейчас аэропорт Кабула уже перешел под полный контроль талибов. В Управлении гражданской авиации США также подтвердили: воздушное движение там они больше не контролируют.

С 2011 года Штаты начали постепенно выводить войска из Афганистана. Военные США присутствовали в стране с 2001 года Афганистане в рамках операции "Несокрушимая свобода", которая была ответом на теракт 9/11.