Роковая интернет-обольстительница обманула ухажеров на 1,5 миллиона

Жительница Иркутской области мошенническим образом выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей. Она находила мужчин на сайтах знакомств и придумывала жалостливые истории, а потом просила финансовой помощи.

Как сообщает телеканал "Россия 24", преступница позиционировала себя как молодую женщину привлекательной внешности, публикуя соответствующие фото. Общаться с жертвами она могла по несколько месяцев, а потом переставала выходить на связь.

Фото больного ребенка женщина тоже нашла в интернете и присылала мужчинам для убедительности. На самом деле никакой дочери у роковой интернет-обольстительницы не было — она просто охотилась за деньгами.

В настоящее время "красотка" отправлена под домашний арест.