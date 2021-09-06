В Центральной России зафиксированы ночные заморозки

В 12 регионах Европейской России в ночь на 6 сентября зафиксированы заморозки. В частности, до минус 0,2 градуса температура опускалась в подмосковных Черустях, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Холоднее всего было в поселке Калевала в Карелии – минус 3,1 градуса, передает ТАСС. Ниже ноля опускалась температура и в населенных пунктах Ленинградской, Мурманской, Ульяновской, Вологодской, Смоленской, Рязанской, Новгородской, Нижегородской, Тверской и Брянской областей.

Днем 6 сентября погоду в столичном регионе будет определять слабое влияние тыловой части североатлантического циклона, сообщил Тишковец в своем Instagram. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь.