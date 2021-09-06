Смертельное оружие: раскрыты японские вирусные планы

Разработка смертельного биологического оружия велась в Японии с 1940 года, и его могли применять против СССР в годы Второй мировой войны, гласят рассекреченные в Хабаровске документы, передает канал "Россия 24". Если бы японцы смогли осуществить задуманное, всю Землю бы поразили десятки смертельных вирусов. Такие показания пленного командира Квантунской армии Ятодзо Ямада были зафиксированы на Хабаровском процессе в 1949 году.

Несмотря на международные соглашения о неприменении бактериологического оружия, Япония испытывала вирусы на людях. Особый интерес у разработчиков вызывали беременные женщины. Их насиловали, заражали сифилисом, чумой, вырезали плод, чтобы потом его разрезать и пр. Всего пострадали десятки тысяч корейцев, китайцев, монголов, эксперименты проводились в сверхсекретных отрядах Квантунской армии 731 и 100. Ятодзо показал, что отряды для подготовки бактериологического оружия против СССР, Монголии и Китая были организованы в Маньчжурии, и диверсанты могли заражать китайские реки во время войны. В 731 отряде уничтожались и красноармейцы.

На Токийском процессе вопрос подготовки к бактериологической войне против СССР почти не поднимался. Хабаровский трибунал показал роль Вооружённых сил Советского Союза в противостоянии бактериологической катастрофе.