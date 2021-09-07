Аэрофлот отстранил непривитых пилотов

Несколько пилотов авиакомпании "Аэрофлот" рискуют лишиться работы из-за отказа прививаться, сообщает Шереметьевский профсоюз летного состава. Уже изданы приказы об отстранении их от работы и прекращении начислений заработной платы. При этом непривитые работники других департаментов "Аэрофлота" продолжают трудовую деятельность. В профсоюзе такой подход считают дискриминационным.

Известно, что санкции коснулись шести человек, пилоты отправлены в бессрочный отпуск без содержания. В "Аэрофлоте" заявляют, что в приоритете – эпидемиологическая безопасность.

В июне постановлениями главных санитарных врачей Москвы и области власти обязали организации ряда отраслей привить 60% своих сотрудников. На 23 августа вакцинацию в "Аэрофлоте" прошли 73% работников авиакомпании.