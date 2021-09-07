"Аэрофлот" отстранил от полетов шестерых антиваксеров

Представители авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что шестерых летчиков отправили в неоплачиваемый отпуск за отказ вакцинироваться. Ранее они обратились в профсоюз летного состава за помощью, но руководство "Аэрофлота" все равно отстранило их от полетов.

Основанием для таких действий является абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Минтруд и Роспотребнадзор разъяснили, что работодатель имеет право отстранить сотрудника в случае отказа вакцинироваться без уважительных причин.

В "Аэрофлоте" работает 2,3 тысячи пилотов, напоминает РИА Новости.