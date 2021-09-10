Переговоры Путина и Лукашенко: какие решения приняты

Переговоры президентов России и Белоруссии в Москве накануне продолжались около трех часов. После их завершения Владимир Путин и Александр Лукашенко рассказали, какие решения по Союзному государству были приняты и какие ожидаются в будущем.

До конца 2023 года стороны договорились подписать документ об объединении рынков газа двух стран.

Единый финансовый и энергетический рынок, транспортное пространство, общая промышленная и сельскохозяйственная политика. Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ в рамках Союзного государства.

Москва и Минск важные торговые партнеры, подчеркнул Владимир Путин. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга.

"Республика – наш главный торгово-экономический партнер на пространстве СНГ и по результатам 2020 года ‒ третий среди всех наших партнеров в мире. В текущем году товарооборот вернулся на траекторию роста и уже превысил допандемийный уровень. В январе-июне составил 17,8 миллиарда долларов, рост составил плюс 34,9 процента, почти 35 процентов", – сказал российский лидер.

На Россию приходится почти 50 процентов всей внешней торговли Белоруссии. При этом наша страна лидирует и по объему инвестиций в белорусскую экономику. Акцент в ходе переговоров двух стран был сделан на торгово-инвестиционной составляющей. Ряд программ направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии.

В частности, речь о подписании договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрении интегрированной системы администрирования. Цель – достичь прозрачной структуры цены товара. Также объявлен переход к единой макроэкономической политике, общем доступе к госзакупкам и госзаказу.

Удалось достичь договоренностей об интеграции платежных систем и углублении сотрудничества в информационной безопасности.

"В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства, формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики", – сказал Лукашенко.

"Одним из ключевых вопросов переговоров стал "газовый". Цена на голубое топливо для Белорусcии в 2022 году сохранится на уровне текущего года", – заявил Владимир Путин.

Сейчас она составляет 128,5 долларов за тысячу кубометров. При этом на бирже российский газ продается европейским странам почти по 700 долларов.

Владимир Путин подчеркнул, что цены для Белоруссии на 2022 год не будут индексироваться даже на уровень инфляции.

"Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии", – отметил Путин.

Однако говорить о единой валюте России и Белоруссии пока рано, считают президенты. Владимир Путин подчеркнул, что сначала важно наладить единую макроэкономическую политику. И в качестве примера привел ситуацию в Европейском союзе, где страдают страны с более слабой экономикой. Александр Лукашенко, со своей стороны заметил, что Центробанки как России, так и Белоруссии считают, что государства пока не готовы к такому шагу.

"Центральный банк России и Национальный банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все подход к более сложному и тяжелому "снаряду", – сказал Путин. Лукашенко с ним согласился.

Прямо во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По словам президента, до того как эти ограничения были введены, в неделю было около 200 рейсов, а сейчас их лишь 36.

Что касается согласованных 28 союзных программ, их планируется утвердить на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Оно пройдет до конца года.

Благодаря интеграции граждане обеих стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах. Кроме того, будут созданы условия для повышения уровня жизни людей, подчеркнул Владимир Путин.

В итоге это придаст мощный импульс росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда и поможет в создании дополнительных рабочих мест. При этом российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий и увеличения экспортных возможностей.