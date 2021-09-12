Путин и Лукашенко "еще не предпринимали таких шагов"

Одним из главных поводов для тревоги для западной прессы стала встреча Путина и Лукашенко. Была она, судя по публикациям иностранных СМИ, подозрительно успешна. 28 программ обсуждали – 28 одобрили. Договорились про общий рынок газа, а в перспективе нефтепродуктов, компании получат равный доступ к госзакупкам. А совместные учения, если верить "Фигаро", так это только для того, чтобы напугать Запад.

Доводы, что про учения предупреждали давно, никто не слышит. Про военные учения самого Запада у наших границ не вспоминают. Аргумент, что Москва и Минск сотрудничают для себя, а не назло врагам, может быть услышан. Но если, например, Европа сравнит цены на газ.

Тон переговорам задало приветствие лидеров. Это уже шестая встреча за восемь месяцев, 14 раз созванивались по телефону. И было понятно – главы и страны Союзного государства готовятся к чему-то очень серьезному.

В телеграм-каналах, близких к белорусскому руководству, публиковали каждый шаг: вот самолет Лукашенко вылетает в Москву, вот президент Белоруссии спускается по трапу, а вот уже едет по Тверской в Кремль – на переговоры, которые, как потом выяснится, продолжались до поздней ночи.

Журналисты, освещающие визит в Москву, на этот раз готовились получить и сообщить гораздо больше информации, ведь изначально была согласована совместная пресс-конференция лидеров. Впервые за 2,5 года.

И пресс-конференция действительно стала событием. На ней Путин и Лукашенко объявили, что все 28 программ развития союзного государства согласованы.

"Мы договорились о проведении общей макроэкономической политики, о гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем. Договорились об обеспечении информационной безопасности, об углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. Надо сказать, что наши белорусские партнеры – сложные переговорщики, но все-таки постепенно, постепенно, постепенно, раскладывая все по косточкам, этот паззл собрали вместе. И надеюсь, что это все заработает", – сказал Владимир Путин.

Лукашенко называет договоренности прорывом, ведь плюсы и от уже существующего уровня интеграции очевидны: "Белорусы и россияне не чувствуют себя чужими в обеих странах. Могут свободно передвигаться, получать образование, трудоустраиваться, это дорого стоит".

А теперь смогут еще чаще общаться – одна из программ развития предполагает отмену роуминга на территории Союзного государства.

Упрощение бюрократических процедур – речь о гармонизации использования электронных документов и электронной подписи. Туристы смогут рассчитывать на единые стандарты качества в гостиницах, а туроператоры – на одинаковые требования со стороны контролирующих органов. А еще унификация в сфере трудового законодательства, торговли и общепита, бухгалтерского учета.

Российским и белорусским компаниям будут обеспечены равные условия конкуренции и доступ к госзаказу и госзакупкам. Особый пункт – появление единого рынка электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. И до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа.

"Мы оставим для Белоруссии на следующий год такую же цену, без изменения. А на 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за тысячу кубов, – сообщил Путин. – Хочу вас проинформировать, если вы не знаете, цена на европейском рынке 650 долларов за тысячу кубов. Так что разница, мне кажется, понятна".

От этого выигрывают главные потребители газа – предприятия, и обе страны, ведь теперь Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике. Но когда возможно дальнейшее политическое сближение стран?

"Мы исходим из того, что, несмотря на все благородство этой цели, политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент, для того чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", – ответил на вопрос Владимир Путин.

"Если нам надо будет, мы вернемся к любой проблеме, в том числе и политического характера. И будем, исходя из этого, выстраивать наши отношения. За нами не заржавеет", – заверил Лукашенко.

Президенты явно глубоко погрузились во все возможные аспекты отношений Москвы и Минска, чтобы перейти на новый этап экономической интеграции.

И даже когда все важные заявления были сделаны, пресс-конференция закончилась и казалось программа визита завершена, лидеры, как выяснилось, вернулись в кабинет Путина и продолжили обсуждение. В итоге работали до поздней ночи.

На следующее утро белорусский лидер, принимая в Минске главу российского СК Александра Бастрыкина, вспоминал об этих переговорах с Владимиром Путиным так: "Вчера до двух часов ночи проблемы обсуждали. Мы о многом договорились, очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали".

И в тот же день, то есть спустя всего несколько часов после согласования союзных программ президентами, премьеры в Минске поставили подписи под документами.

"От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все, – подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин. – Предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, углубление взаимодействия лучшим образом отразится на благосостоянии граждан Союзного государства. Мы создаем равные возможности для работы, для получения социальной поддержки, для доступа к образованию".

Теперь интеграционные программы должны окончательно утвердить президенты на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Дата проведения выбрана символично: 4 ноября – День народного единства.