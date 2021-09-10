Россия-Белоруссия: результаты переговоров по Союзному государству

Добрый сосед и ближайший союзник. Именно так глава России охарактеризовал отношения с Белоруссией, которые, судя по всему, станут только крепче в рамках Союзного государства. Работа по углублению интеграционных процессов велась несколько лет и вышла на финишную прямую. Согласованы 28 программ, которые предполагают равные права хозяйствования для двух стран и равноправное партнерство.

"На протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Речь идет о двадцати восьми так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства двух стран в различных областях экономики. На выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование общей сельскохозяйственной и промышленной политики. И сегодня с удовлетворением хотел бы отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра они будут одобрены на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение высшего Государственного совета Союзного государства", – заявил Владимир Путин.

Александр Лукашенко прибыл в четверг в Москву на переговоры с российским президентом. Продолжались они почти три часа и завершились пресс-конференцией в Кремле. Именно на ней главы России и Белоруссии объявили о достигнутых договоренностях, которые предполагают взаимовыгодное партнерство.

"Впору спросить наших критиков в Беларуси, именно в Беларуси, которых очень много – и беглых тоже. Так называемые оппозиционеры, критикуя меня, кричали. Вот я хочу спросить у них, у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: где вы тут видите гирю на ногах у Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов. И надо уже поставить точку в этих всех разговорах. Наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер. Принципиально важно, что нам удалось достичь взаимопонимания по всем основным направлениям. Наши правительства безотлагательно займутся дошлифовкой некоторых моментов уже завтра на заседании Совмина в Минске", – заявил Александр Лукашенко.

Как отметил Владимир Путин, Белоруссия оказалась сложным переговорщиком, необходимо было согласовать все детали прежде, чем перейти к глобальным договоренностям. Судя по всему, сделать это удалось, отношения возвращаются к доковидному уровню на экономическом уровне и не только. С авиасообщения между нашими странами сняты все ограничения, которые вводились в связи с пандемией.

"До введения ковидных ограничений у нас было более двухсот рейсов в неделю, а сейчас 36. Я не думаю, что уровень моментально вернется, все зависит от рынка перевозок, но полагаю, что восстановление пойдет быстро", – отметил Владимир Путин.

Как заявил белорусский президент, необходимо наращивать взаимодействие в противодействии общим вызовам. Один из них, очевидно, связан с ситуацией в Афганистане. И, как следствие, миграционным кризисом, который угрожает Европе.

Как уточнил российский лидер, часть афганцев действительно приходит на белорусско-литовскую границу, польскую границу. Ведь с территории европейских государств просто выгоняют, в чем нет никакой логики. Для решения кризиса Западу надо договариваться с Минском, подчеркнул Владимир Путин. Ведь Европу с Белоруссией связывает общая граница, к решению вопросов на которой – Москва отношения не имеет.

"К совместным действиям меня призывают западные коллеги, европейские лидеры, ссылаясь на то, что этот кризис на границах возник, просят повлиять", – пояснил Владимир Путин. "Ответ очень простой – это нас не касается. Это не наши границы. Многие просят нас помочь вывезти граждан третьих стран, даже некоторых афганцев с территории Афганистана. Мы это делаем. Не подпольно, мы тоже договариваемся с новыми лидерами", – заключил российский президент.

Белоруссия готова договариваться с Европой, подчеркнул Лукашенко. Если, конечно, там хотят нормальных отношений в сложившейся непростой ситуации. "Есть власть, обращайтесь. Видите ли, они с нами разговаривать не могут, потому что то ли президент нелегитимен, то ли власть не такая. А вот с талибами (организация запрещена в России – прим. ред.) – это другое, там они могут вести диалог. Если Европа хочет нормальных отношений, то мы готовы хоть завтра договариваться. И попросим поддержку России, если это нужно будет. И будем действовать здесь совместно", – заверил Александр Лукашенко.

Возвращаясь к главной теме переговоров, каждая из двадцати восьми интеграционных программ предполагает конкретный план мероприятий, согласно которым стороны будут двигаться дальше. Следующий шаг будет сделан в Минске на заседании Совмина Союзного государства, где примет участие глава правительства России Михаил Мишустин. А окончательно программы будут приняты высшим Госсоветом. С датой этой встречи еще предстоит определиться, исходя из графиков президентов, но отмечается, что это произойдет до конца текущего года.