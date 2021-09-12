Путин и Лукашенко приняли важные для всех граждан решения

В Кремле на минувшей неделе прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Как проходил и чем закончился визит белорусского лидера? Об этом – сюжет телеканала "Россия 1".

Около 10 вечера 9 сентября после переговоров и совместной пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко кортеж президента Белоруссии выстроился у кремлевского подъезда. Пресс-конференция Лукашенко и Путина уже закончилась, а на этом, как многим казалось, должен был завершиться и сам визит. Помощники Лукашенко ждали в машинах, время шло, но белорусский лидер никак не выходил.

При этом движения в 1-м корпусе Кремля если и были, то только в сторону зала переговоров, но никак не к выходу. Как выяснилось, после пресс-конференции Путин и Лукашенко продолжили встречу с глазу на глаз.

И только во втором часу ночи двери все же открылись – Путин и Лукашенко появились на крыльце, еще продолжая разговор.

Когда белорусский президент сел в машину, российский остается на крыльце, не уходит. Ждет отъезда коллеги. К тому моменту Путин и Лукашенко провели вместе более 7 часов – переговоры начались в 18:00.

Лукашенко – самый частый гость Владимира Путина за время пандемии. Россия и Белоруссия очень близки, хотя за последние полтора года эти отношения прошли, пожалуй, самые серьезные испытания на прочность за все 20 лет. И Лукашенко, ранее пытавшийся проводить, как выражались в Белоруссии, "многовекторную политику", увидел: по-настоящему надежен только российский вектор.

От этой его встречи ожидали множества важных новостей. И они есть. Согласованы все 28 союзных программ, говорит на пресс-конференции Владимир Путин. Эти программы, среди прочего, направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в экономике. Это важные для всех россиян и белорусов решения – от взаимной отмены роуминга, до максимального сближения работы Центробанков, налоговых и финансовых систем.

"Мы договорились о проведении общей макроэкономической политики", – говорит российский президент.

Определять эту единую макроэкономическую политику, как рассказал в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, будут экономические ведомства. Работает постоянный механизм взаимодействия по линии правительств РФ и РБ. Принятые решение – компромиссные и паритетные, подтверждает Песков.

Путин дает понять важнейший нюанс: экономическое взаимодействие станет настолько масштабным, что для решения многих вопросов могут понадобиться и наднациональные органы. Может быть создан и союзный парламент, не исключает российский президент.

"Но для этого нужно, что называется, подрасти", – отмечает при этом Путин.

"И если нам нужна будет еще более тесная интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей. За нами не заржавеет!" – обещает Александр Лукашенко.

К активизации усилий побуждает и пандемия, обрушившая экономики всего мира. В Екатерининском зале 1-го корпуса Кремля прошла первая пресс-конференция лидеров за последние полтора года. Давно не виделись вживую пресс-секретари, шефы службы протоколов и другие члены делегаций.

Возможности чаще видеться будут теперь у всех россиян и белорусов: Путин объявляет о решении снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта. А пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что именно привез в этот раз в Москву Лукашенко в своем особом чемоданчике.

Увозит из Москвы чемоданчик, скорее всего, документы о новых важных решениях – союзных программах и серьезной поддержке белорусской экономики в энергосфере. И в нынешней крайне напряженной мировой обстановке союзники Россия и Беларусь продемонстрировали, что готовы уступать друг другу.