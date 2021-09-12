Загадка "ядовитых арбузов": чем на самом деле отравилась семья Ефремовых?

В Москве расследуют громкий случай: от отравления пострадала целая семья – Ефремовы. Бабушка и внучка умерли, а мать попала в реанимацию. Затем в больницу попали их соседи, среди них – женщины, пожилые, дети…

Одна из версий – отравление арбузом. Однако пострадавшие утверждают, что не ели бахчевых. К тому же в магазине также уверяют, что партия была проверена.

Полицейские провели поквартирный обход, затем жильцов злополучного дома проверили около 20 медиков. Оказалось, что все, кто обращался за медицинской помощью, живут друг над другом.

Сотрудники санитарных служб взяли пробы воды и воздуха, побывали в подвале дома и проверили качество воды и коммуникации. Дом проверили сотрудники Мосгаза. Коммунальщики засыпали пол подвала хлоркой, а трубы заново обтянули изоляцией.

В здании идет ремонт фасада. Жильцы дома утверждают, что рабочие, которые занимаются этим ремонтом, постоянно носят в дом химикаты. "В ближайшее время ожидаются результаты исследований различных проб и образцов, – говорит начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. – Каждый факт будет надлежащим образом проверен и получит должную оценку". Пока что жильцов попросили не пить сырую воду из кранов, а при малейшем недомогании обращаться к врачам.

Еще одна версия – психосоматика. "Очень вероятно, что люди, просто впечатлившись, могли испытать симптоматику, напоминающую отравление", – считает психиатр, психотерапевт, специалист в области тревоги, депрессии и психосоматики Виктория Читлова.

Все версии изучаются в Следственном комитете. Столичная прокуратура взяла дело на контроль.