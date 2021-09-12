Смерть и реанимация: детали арбузной драмы в Москве

Арбузная драма на Совхозной улице разыгралась в четверг, после того как семья Ефремовых попробовала купленную в ближайшем супермаркете ягоду. Через несколько часов 15-летней Полине, её маме Елене и бабушке Вале стало плохо. Через сутки девочка и пенсионерка скончались. Мама до сих пор в реанимации.

"Мы сами просто в шоке! Потому что мы с соседкой, с Валей виделись практически за день-полтора до этих скорбных событий", – говорит соседка Ефремовых.

Девочка погибла от полиорганной недостаточности. Среди первых версий были: попадание химикатов на кожуру ягоды либо в поле, либо на складе, где могли травить грызунов, а ещё – бактерии внутри арбуза или даже намеренное отравление.

"Для того, чтобы внутри арбуза была инфекция, нужно специально делать диверсию и заводить инфекцию вовнутрь арбуза. Ну это просто такой теоретически-утопический вариант", – высказывается Евгений Тимаков, врач-токсиколог.

Все бахчевые из магазина полиция конфисковала. Но в магазин журналиста пускать отказались.

- Их все изъяли или просто попросили убрать?

- Все изъяли.

- Изъяли всё, всю партию, да?

- А что там у вас, можно посмотреть?

- Нет!

- Заглянуть на секунду хотя бы!

-Нет!

- Просто заглянуть.

- Нельзя!

Пока оперативники обследовали магазин, к дому то и дело подъезжали "скорые". Только за вечер пятницы и в ночь на субботу из двух подъездов госпитализировали шесть человек. В том числе несколько детей.

- Животик болит?

- Да.

- В среду из школы пришёл. В четверг ему стало плохо.

- Тошнота?

- Нет! позывы...

Кто-то покупал арбуз совсем в другом супермаркете. Но там нашу съёмочную группу заверили, что никаких инцидентов не было.

"У нас всё нормально, Слава Богу. Мы сами ели, вон, живы-здоровы!"

Вечером выяснилось, что бахчевые ели не все пострадавшие. Криминалисты изъяли в квартирах еду. Затем полицейские обошли весь дом. А позже жильцов обследовали около 20 врачей.

Здесь побывали сотрудники Мосгаза, кинологи, специалисты Роспотребнадзора. Взяли пробы воздуха в квартирах пострадавших. Особое внимание уделили воде, проверили и коммуникации в подполье.

В подвале, в котором в пятницу вечером сотрудники Роспотребнадзора забирали пробы, сейчас идёт что-то наподобие генеральной уборки, и сотрудники ГБУ начали даже ремонт труб.

Что здесь было раньше, трудно даже представить. Теперь – пол, усыпанный хлоркой, и с десяток дворников, метущих грязь вперемешку с моющими средствами. Некоторые жильцы говорят: рабочие, которые занимаются ремонтом фасада, постоянно несут в дом химикаты.

"Посторонние запахи – вот этот ремонт! Три слоя кладут разной этой смеси. И непонятно что это? Рыжее что клали, белое что клали, жёлтое вот – непонятно!" – подозревают жители строителей.

Впрочем, сами строители уверяют, что соблюдают чистоту и в дом не заходят.

"Ничего такого нет сверхъестественного! Мы сами этим дышим. Такого не может быть!" – опровергает обвинения Сергей Шмидт, сотрудник строительной компании.

Следователи сейчас изучают разные версии. в оценках осторожны. Не исключено, что отравление семьи Ефремовых с последующими госпитализациями не связано. Почти всех остальных пострадавших уже отпустили домой. В большинстве случаев диагностировано кишечное отравление. Дело ведёт следственный комитет. Расследование на контроле в прокуратуре.

"В настоящее время отрабатываются все возможные версии случившегося. К проверке привлечены органы Роспотребнадзора, ГО и ЧС, полиция, Следственный комитет по Москве. Каждый факт будет надлежащим образом проверен и получит должную оценку", – докладывает Людмила Нефёдова, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения Прокуратуры г. Москвы.

В ближайшее время следователи ожидают завершения первых экспертиз, после чего можно будет ответить на вопрос, чем именно: арбузом или нет отравилась семья Ефремовых, и как гибель двух человек связана с чередой госпитализаций из этого дома.