Даниил Медведев победил Новака Джоковича и выиграл US Open

Даниил Медведев победил в финале Открытого чемпионата Австралии первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех партиях 6:4, 6:4. 6:4. Даниил впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема.

Уже в первом розыгрыше мяча обозначилось преимущество российского теннисиста. Даниил взял подачу Новака. Первый сет за Медведевым – 6:4. Вторая партия прошла в упорной борьбе, но и в ней взял верх Даниил – 6:4. И наконец в третьем сете Даниил Медведев снова был сильнее – 6:4. Выиграв три сета с одинаковым счетом 6:4, Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США.

Даниил впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема. Российский теннисист взял реванш у Новака Джоковича за поражение в финале Открытого чемпионата Австралии. Кроме того, впервые за 16 лет российский теннисист стал победителем столь престижного турнира. Общий призовой фонд соревнований составил 57,5 миллионов долларов.