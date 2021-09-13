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"Большой шлем" тенниса 55 минут назад

13 сентября 2021 02:05

Даниил Медведев победил Новака Джоковича и выиграл US Open


AP Images

Даниил Медведев победил в финале Открытого чемпионата Австралии первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех партиях 6:4, 6:4. 6:4. Даниил впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема.

Уже в первом розыгрыше мяча обозначилось преимущество российского теннисиста. Даниил взял подачу Новака. Первый сет за Медведевым – 6:4. Вторая партия прошла в упорной борьбе, но и в ней взял верх Даниил – 6:4. И наконец в третьем сете Даниил Медведев снова был сильнее – 6:4. Выиграв три сета с одинаковым счетом 6:4, Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США.

Даниил впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема. Российский теннисист взял реванш у Новака Джоковича за поражение в финале Открытого чемпионата Австралии. Кроме того, впервые за 16 лет российский теннисист стал победителем столь престижного турнира. Общий призовой фонд соревнований составил 57,5 миллионов долларов.

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