В финале Открытого чемпионата США сыграют Медведев и Джокович

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал на Открытом чемпионате США по теннису.

В полуфинале он одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Для этого россиянину хватило трех сетов, сообщает "Россия 24".

В битве за главный трофей турнира Медведева ждет лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, который в полуфинале с трудом победил немца Александра Зверева.

Даниил Медведев на турнирах Большого шлема пока не побеждал. Его лучшее достижение – выход в финал. А последняя победа россиян в чемпионате США была 21 год назад, тогда триумфатором стал Марат Сафин.