Песков объяснил фразу Путина про карантин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин, когда говорил о карантине, выражался образно. До этого глава государства общался с паралимпийцами и рассказал, что в его окружении многие инфицировались, нужно разбираться, что реально происходит, врачи как раз изучают ситуацию. Путин отметил, что, возможно, ему самому придется уйти на карантин.

Песков подчеркнул, что президент выражался образно, изменений в его планах нет. График остается прежним, передает ТАСС.

Церемонию вручения государственных наград российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на Паралимпиаде в Токио, транслировали телеканал "Россия 24", сайт Вести.Ru и медиаплатформа "Смотрим".