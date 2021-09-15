Песков не стал самоизолироваться вслед за Путиным

Пресс-секретарь Владимира Путина не будет самоизолироваться вслед за своим шефом. Песков уверен, что он не был в контакте с больными коронавирусом, поэтому необходимости в особых мерах нет.

"Нет, я не был контактный", – цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, смягчения короновирусных мер в окружении Владимира Путина не было, тем не менее в периметре главы России оказался зараженный ковидом.

"Случился ковид, случился вирус, который очень коварный и подобное лишний раз доказывает коварность и опасность этого вируса, и необходимость принятия соответствующих мер для минимизации рисков", – сказал Песков, отметив, что обычная активность Владимира Путина не дает возможности полностью застраховаться от подобных случаев.

Накануне Владимир Путин ушел на самоизоляцию в связи с тем, что контактировал с человеком, у которого был впоследствии выявлен коронавирус.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург поддержал решение Путина: "Поступил правильно – как законопослушный человек, соблюдающий медицинские инструкции, подавая пример всем согражданам".