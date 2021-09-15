Рогозин не хочет "выкидывать" триллион рублей

Роскосмос не будет раздражать людей и триллион, который планировал вложить в сверхтяжелую ракету для полетов на Луну, потратит на разработку метановых двигателей в КБ "Химавтоматика". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Это, по словам Рогозина, даст возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса.

"Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше? Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой. Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в Роскосмосе, и систем, и сплавов, и новых двигателей", – цитирует Рогозина РИА Новости.

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" приостановил разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса. Но работы могут возобновить после уточнения программы.

Ранее Рогозин попросил подписчиков в соцсетях не комментировать его сообщения "идиотскими смайликами" и "малахольными рожицами". Потому что ему 57 лет, он советский человек и трижды дед.