Смерть от арбузов: дезинсектор все сделал правильно?

Пресненский суд Москвы в эти минуты решает вопрос об аресте сотрудника частной компании, который травил тараканов и грызунов в столичном супермаркете. Именно по вине Антона Котова, как считают следователи, насмерть отравились бабушка и внучка. Они съели арбуз, на который попали опасные химикаты. Могла ли к трагедии привести передозировка?

39-летнего сотрудника частной компании дезинсекции Антона Котова привезли в Пресненский суд Москвы ближе к обеду. Он растерян, угрюм потому, что впервые в его жизни провел две ночи в изоляторе временного содержания. Даже не успел переодеться и все еще в спецовке – видимо задержали его прямо на работе. Следователи, изучающие обстоятельства отравления посетителей столичного продуктового магазина, решили обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Это кадры с камер наблюдения в том самом супермаркете. Мужчина в спецовке с парогенератором в руках – Антон Котов. В одну из ночей на прошлой неделе он проводил здесь санитарную обработку торговых залов. На лице респиратор, потому что распылял химический препарат для уничтожения насекомых, так же вредный и для человека. Процедура была плановой, по заказу руководства магазина. Через день после этой дезинсекции в больнице с тяжелым отравлением оказались трое жителей соседнего дома. В последствии – пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались. А мать девочки попала в реанимацию с признаками тяжелой интоксикации. Надзорные органы проверили квартиру семьи, в первую очередь взяли имеющиеся продукты на анализ. И нашли следы яда.

Им был облит вот такой арбуз, часть которого и съели женщины. Как установили в Роспотребнадзоре, опасный концентрат тонкой пленкой осел на кожуре. Обычно в быту такой химикат не применяют. Это именно часть препарата для уничтожения насекомых. Куплен был арбуз в том самом магазине за углом. Поэтому и достали из архива следователи видеозапись ночной дезинсекции.

На кадрах – стеллажи с товаром открыты. И Котов обильно распыляет вокруг себя химпрепарат. По нормам санитарной обработки – это грубое нарушение. Перед дезинсекцией продукты должны были прикрыть защитным покрывалом. Особенно те, что не имеют индивидуальной упаковки, в том числе фрукты и овощи. Якобы так арбуз и стал ядовитым. Магазин закрыли на время полной проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве: "В настоящее время приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия".

Из офиса компании, проводившей санобработку, уже изъяли документацию и образцы химических веществ, что применялись в магазине. При этом владелец фирмы до сих пор уверен, что Котов невиновен.

Дмитрий Кутьев – генеральный директор компании "Областной центр дезинфекции "Климовск-Дез": "Он действовал согласно инструкции, е. Развел химию нужной дозировки. Он обработал нижние плинтуса – пути миграции насекомых. Он сделал все правильно. Он вообще ничего не нарушил".

Котов пока единственный, кого задержали в рамках этого расследования об отравлении и гибели людей. Дезинсектором он работает всего полгода. Раньше зарабатывал как водитель-экспедитор. А компанию по дезинфекции теперь проверяет прокуратура Подмосковья. У нее очень много контрактов с организациями, где опасно нарушать санитарные нормы. Это в том числе и школы с детскими садами.

Владельцы магазина, где купили облитый химикатами арбуз, а это крупная торговая сеть, заявили, что тоже проверят всех своих подрядчиков по дезинсекции и в других городах. Сотрудников самого супермаркета следователи пока только допросили. Хотя некоторые эксперты считают, что не только Котов пренебрег правилами.

Алексей Меньшиков – руководитель департамента производственного контроля службы санитарной оценки объектов: "В сложившейся ситуации виновны обе стороны. Так как в момент обработки помещение было не подготовлено, пищевые продукты не убраны.

Не ясной остается пока причина ухудшения самочувствия и еще нескольких жителей это дома. Опасных для здоровья веществ в пробах воздуха и воды здесь, якобы, не нашли. Но и другие жильцы, среди них тоже дети, заявили о появлении схожих симптомов отравления.

При этом, как рассказывают родители, арбуз они не ели. А некоторые закупались продуктами в других магазинах.