Смерти от арбузов: подробности о задержанном

В деле о смертельном отравлении арбузами в столице появился первый подозреваемый. Речь о возможном виновнике гибели пожилой женщины и ее внучки-школьницы, которые погибли, съев купленный в супермаркете арбуз.

Как выяснили следователи, семья могла отравиться из-за халатности дезинсектора. Судя по записям камер видеонаблюдения в магазине, мужчина обрабатывал помещение ядохимикатами, не обращая внимания на то, что фрукты и овощи даже не прикрыты. О самом себе он при этом позаботился – был в респираторе, панаме и спецовке.

"В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия", – сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Нарушение правил дезинсекции – сейчас приоритетная версия следствия. Теперь следователи устанавливают, кто именно допустил халатность при обработке магазина. Взяты биологические пробы, назначено более 40 химических судебных экспертиз.