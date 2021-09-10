Смертельный арбуз: "Магнит" проверял бахчевые на прошлой неделе

Торговая сеть "Магнит" намерена провести собственное расследование по факту отравления людей купленным в магазине арбузом.

В пресс-службе компании заявили, что на прошлой неделе прошла плановая проверка качества всех партий арбузов, поставляемых в столичный регион. Показатели пищевой безопасности соответствовали всем нормам законодательства, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были госпитализированы с отравлением после того, как съели арбуз, который купили в магазине "Магнит" на Совхозной улице на юго-востоке Москвы.

Пожилая женщина и девочка умерли. За жизнь женщины борются врачи. Отмечается, что не ел арбуз только глава семьи, он чувствует себя нормально.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по данному факту. В ходе следствия будут исследованы все продукты, находившиеся в квартире, для установления точной причины произошедшего.

Кроме того, проверку по факту случившегося проводит прокуратура Москвы.