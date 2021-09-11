Поставщик арбузов прокомментировал случаи отравления в Москве

Предприятие, поставляющее арбузы в московскую торговую сеть "Магнит", отреагировало на ситуацию с отравлениями в Москве. Крестьянско-фермерское хозяйство Каныгин – крупнейший в России производитель бессемянных арбузов – участвует в расследовании инцидента.

Как передает ТАСС, продукция этого производителя поставляется не только в "Магниты", но и в другие крупнейшие розничные сети.

"КНХ Каныгин сотрудничает с "Магнитом" в расследовании обстоятельств случившегося", – отметили в компании.

Там указали, что арбузы перед отправкой в магазины проходят тщательный отбор.

"Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт, – указал руководитель КНХ Алексей Каныгин. – Мы поставляем эти арбузы в Европу, они проверяют каждую машину, наше качество на голову превосходит европейские арбузы. Вся наша продукция проходит регулярные лабораторные проверки".

10 сентября сообщалось, что в Москве арбузом из "Магнита" отравилась целая семья. Пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались, 38-летняя мать девочки оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Позже с признаками "арбузного отравления" были госпитализированы еще три человека. Все они – жители одного из домов на Совхозной улице. Однако позже стало известно, что не все отравившиеся ели арбузы.

Так или иначе, сеть магазинов "Магнит" уже отозвала из продажи всю партию бахчевых, ведется проверка. Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело.