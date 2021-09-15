Джонсон устроил перестановки в британском кабмине

Главой британского МИД назначена экс-министр Великобритании по международной торговле Элизабет Трасс. Трасс станет второй в истории страны женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство. Доминик Рааб, занимавший эту должность ранее, назначен министром юстиции. Министр юстиции Роберт Бакленд и министр по делам жилищного строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик сообщили, что их освободили от занимаемых должностей.

По словам представителя премьера Бориса Джонсона, такие перестановки нужны, чтобы собрать сильную команду, которая поможет восстановить страну после пандемии.

Рааба как главу дипведомства в последнее время много критиковала оппозиция. Он посмел не выйти из отпуска, когда "Талибан" (запрещено в РФ) захватил власть в Афганистане, и Британия начала эвакуацию своих граждан.