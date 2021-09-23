Сергей Лавров впервые встретился с новой главой британского МИД

В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и новой главы МИД Великобритании Элизабет Грасс. Ранее эти переговоры запланированы не были.

Главы внешне политических ведомств двух стран отметили, что рады возможности провести беседу. Встреча продолжилась в закрытом режиме, передает ТАСС. Элизабет Трасс сменила Доминика Рааба на посту главы МИД Соединенного Королевства 15 сентября текущего года.

Общение министров прошло на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы. Как сообщалось, в минувший вторник, 21 сентября, Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли предъявлены третьему подозреваемому – россиянину Денису Сергееву, известному также под именем Сергей Федотов. Якобы, новый обвиняемый является "агентом ГРУ" и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.