Денис Сергеев, он же Сергей Федотов: новое британское обвинение

В деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года появился третий подозреваемый. По сообщению Скотленд-Ярда, в покушении на убийство и еще нескольких преступлений может быть обвинен сотрудник российских спецслужб Денис Сергеев.

"Контртеррористическое управление полиции может подтвердить, что сегодня, во вторник, 21 сентября, оно было уполномочено предъявить обвинения третьему по счету человеку в связи с идущим расследованием произошедшей в Солсбери атаки с применением вещества "Новичок", – говорится в сообщении.

Денис Сергеев – настоящее имя человека с спевдонимом Сергей Федотов. По данным Скотленд-Ярда, он якобы является сообщником двух других россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее в причастности к отравлению обвинили британские спецслужбы.

Ранее СМИ заявляли о том, что у Боширова и Петрова могут быть молдавские и таджикские паспорта. Обоих в Чехии объявили в розыск.

Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей.