Сергей Шойгу проголосовал в Кубинке и сфотографировался с детьми

Глава Минобороны Сергей Шойгу проголосовал в подмосковной Кубинке. Там открыли участок на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

Сделав выбор, Шойгу пообщался с избирателями, которые пришли проголосовать с детьми, а затем подчеркнул, что для каждого военнослужащего российской армии участие в выборах – это важная и ответственная задача.

"Хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строится по соответствующим законам, которые принимает, в том числе, Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют", – сказал министр.

На выходе с избирательного участка министр сфотографировался с детьми, а также подарил одному из мальчиков свою фуражку.

Ранее сообщалось, что в семье Сергея Шойгу произошло радостное событие. Его младшая дочь Ксения родила ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Имя дочери – это у пары первый ребенок – пока не известно.