Расстрел в вузе: садизм убийцы и героизм полицейского

Он и не пытался остаться незамеченным. Вот уверенным шагом, выставив вперед ружье, студент Пермского государственного университета идет к главному входу. То, что за окном происходит что-то страшное, студенты в аудиториях поняли по громким выстрелам. Свидетели страшного преступления рассказывают, что увидели в окно стреляющего и раненых и заперлись в помещении.

По кадрам с камеры наблюдения можно понять: преступление тщательно готовилось. Молодой человек обвешан патронташем, лицо закрыто балаклавой и защитными очками. На голове каска, он явно был готов оказывать длительное сопротивление полиции. Стрелять по сверстникам начал еще на парковке. Буквально с расстояния в несколько метров.

На стеклах одной из из входных групп в университет – следы выстрелов. Предположительно, здесь был ранен один из охранников вуза. Поэтому тревожную кнопку моментально никто не нажал. Но спустя несколько минут сигнал в полицию поступил из другого корпуса университета. Вскоре вся территория была оцеплена. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, нападавшего задержали.

Обезвредил преступника младший лейтенант полиции, сотрудник ГИБДД Константин Калинин. В недавнем прошлом – сотрудник ППС. В момент, когда началась стрельба, он вместе с напарником был в соседнем здании. Спустя несколько минут вместе с напарником они были на территории университета. Пока напарник оказывал помощь в эвакуации, Калинин вошел в здание и пошел на звуки выстрелов. Со стрелявшим встретился в лестничном пролете.

Уже известно: стрельбу преступник вел из своего оружия, приобретенного вполне законно еще весной. Это подтвердил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Все свои действия по получению лицензии на оружие молодой человек описал в социальной сети перед тем, как пойти на убийство. Проходил психиатра, нарколога, сдавал тест на тип личности, прошел обучению по безопасному владению оружием. К преступлению готовился полгода. Описал, где и когда покупал оружие – турецкое гладкоствольное ружье. В конце августа купил патроны с картечью, 105 штук. До этого еще тренировки на стрельбище проходил. Судя по тексту, который теперь досконально изучат следователи, с начала учебного года первокурсник тщательно прорабатывал маршрут передвижения внутри здания.

"Определился с датой. Буду выдвигаться 20 сентября. Пока пытаюсь изучить проходы между корпусами, благо в этом мне помогает их приложение с детальным планом территории", – писал юноша.

Изучать мотивы предстоит и медицинским специалистам. Вероятно, проверено будет и медучреждение, в котором выдавались справки о психическом здоровье преступника. Ведь если верить тому же тексту, молодой человек открыл стрельбу из ненависти к окружающим.

"Со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль…Если бы я не сделал это сейчас, то в будущем все равно убил бы кого-нибудь…Любого врача психиатра я бы смог обмануть…Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента", – рассказывал преступник.

Запись в интернете была опубликована за минуты перед выходом. Мониторинг социальных сетей просто не успел выявить угрозу. Система физически в таком авральном режиме не может работать. Но такие подходы применяются, это уже позволило предотвратить целый ряд преступлений.

Сейчас в Пермском государственном университете работают следователи и эксперты-криминалисты. Для помощи пострадавшим в город направлены дополнительные бригады хирургов и травматологов.

В Прикамье 21 сентября объявлен днем траура по погибшим при стрельбе