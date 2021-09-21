Лукашенко озвучил рецепт развития нации

Нация может развиваться, только если в стране есть многодетные семьи с минимум тремя детьми, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. На совещании с правительством, где рассматривались проекты указов, в том числе касающиеся мер соцподдержки, глава государства пояснил, в чем видит основной демографический ориентир. Несмотря на изменившиеся условия экономики, нельзя допускать снижения рождаемости. Поэтому в стране сформирован мощный пакет мер поддержки, который включает разного рода пособия, образовательные и медицинские льготы, помощь в покупке жилья и пр.

Поддержка многодетных – это социальный бренд Белоруссии, подчеркнул Лукашенко, визитная карточка страны. Воспитание детей – это ответственный и тяжелый труд. Поэтому правительство предпринимает все меры, чтобы многодетность стала нормой для белорусов, передает БелТА.

Ранее Лукашенко сделал ряд заявлений, касающихся поддержки Москвы, отношений с Молдавией и стремлении поддерживать дружеские отношения со всеми государствами. По словам лидера, народ его страны никогда не "зарился" на чужой каравай или клочок земли.