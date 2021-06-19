Путин: нужно поддержать граждан, повысить их доходы

Власти должны сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на съезде "Единой России", он назвал демографическую ситуацию в стране сложной, употребив термин "демографическая яма". Чтобы изменить ситуацию и переломить негативные тенденции, властям необходимо сфокусировать все усилия по развитию экономики, соцсферы, здравоохранения и образования, считает глава государства. К 2026 году нужно повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.

Один из важнейших приоритетов для партии "Единая Россия" – поддержка семей с детьми. Поэтому президент предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. Действующие программы поддержки семей с детьми будут дополняться и развиваться. Необходимо на базе этих мер создать целостную, эффективную систему поддержки малообеспеченных семей с детьми, считает глава государства.

Необходимо уделить внимание занятости молодежи и запустить в ближайшее время спецпрограмму, которая поможет молодым людям "найти свое место в жизни" – об этом тоже рассказал на съезде Владимир Путин.

Ранее Путин высказался по поводу общенациональной повестки.

Юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса. На съезде партия парламентского большинства утвердит списки кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и представит свою программу. На мероприятии присутствует в очном формате и премьер-министр России Михаил Мишустин. Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде ведет сайт Вести.Ru.