19 июня 2021 15:50

Рекорд, льготы, налоги: Путин коснулся темы жилья


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В России в этом году может быть достигнут рекордный объем ввода жилья, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил на проходящем в Москве съезде партии "Единая Россия".

По словам Путина, в непростом 2020 году строители ввели 82 миллиона квадратных метров жилья, а сейчас создают весомый задел для наращивания объемов строительства. О возможности выхода на рекордный объем ввода жилья в этом году президенту, по его словам, сообщили в правительстве.

"Рост предложения на жилищном рынке – важный фактор стабилизации цен, повышения доступности жилья", – отметил Путин.

По программе льготной ипотеки, продленной недавно еще на год, до 1 июля 2022 года, российскими банками уже заключены договоры более чем на 1,5 триллиона рублей. С учетом же первых взносов за жилье в строительную отрасль попадет больше 2 триллионов рублей, отметил Путин.

Семьи с двумя и более детьми президент предложил освободить от подоходного налога при продаже квартиры, находившейся в собственности менее пяти лет. Ведь бывает, что после приобретения жилья в семье происходит прибавление – рождается еще ребенок, и купленная до этого квартира становится для семьи уже слишком мала.

Сумма же уплачиваемого при продаже квартиры подоходного налога, по словам президента, порой является значительной для конкретной семьи, и именно этой суммы не хватает, чтобы семья при рождении последующих детей смогла купить новое жилье быстрее.

"Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья", – подытожил президент.

Он также пообещал: власти будут делать все для развития сельских территорий, для того, чтобы жизнь на селе становилась лучше, удобнее и комфортнее. По словам президента, в России "гордятся успехами селян и понимают, насколько значим их труд для страны".

В этой связи Путин попросил "Единую Россию" взять на контроль реализацию программы поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.

Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде "Единой России" вел сайт Вести.Ru.

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