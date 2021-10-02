Лукашенко: возраст Байдена – предельный ориентир для главы государства

Человек может быть главой государства столько, "сколько он пожелает и его изберет народ", но при этом он должен быть здоровым и энергичным – так Александр Лукашенко ответил на соответствующий вопрос CNN.

"Слушайте, я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу, но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме", – пояснил президент Белоруссии.

В связи с этим он предложил взять за предельный ориентир возраст действующего президента США Джо Байдена.

"Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста", – добавил белорусский лидер.

Если же Запад продолжит атаковать Белоруссию, лишать ее "своего слова, своего лица и своей независимости", то Александр Лукашенко пообещал остаться "вечным президентом", чтобы защитить страну.