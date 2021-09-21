Убийца из вуза обманул психолога

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в университете в Перми, с детства мечтал стать военным или полицейским, но его мечта не могла исполниться из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказала его мать. С бронхиальной астмой он мог разве что получить юридическое образование, поэтому парень решил специализироваться на судебной экспертизе.

Рассказала женщина и об интересе сына к оружию. Его отец, сам военный-контрактник, всячески такой интерес поощрял. Вместе они играли в стрелялки, потом Тимур играл один. И в 18 лет он категорически заявил, что намерен купить ружье. Никаких аргументов слушать молодой человек не желал, его отец, к тому моменту в семье не живший, в таких желаниях ничего предосудительного не видел, потому что интерес к оружию для мужчины нормален. Однако на оружие отец дал лишь незначительную сумму, Тимур смог накопить на покупку сам. Ружье хранилось дома в сейфе, и у матери подозрений больше ничего не вызвало, пишет Life.

Вместе с тем мать Тимура рассказала, что ее сын – хороший психолог. Она вспомнила, как в детстве мальчик сумел обвести психолога вокруг пальца, отвечая на его вопросы как нужно. Отметила его коммуникабельность, настойчивость. Однако же знакомые парня рассказывали, что в прошлом он угрожал подросткам убийством за оскорбления. А физиогномист Олег Воеводин, посмотрев на фото с места событий, заключил, что Тимур не понимал, что он делает и зачем. И не исключил, что нападавший мог быть в наркотическом или алкогольном бреду. По мнению физиогномиста, юноша сам себя накрутил и пошел стрелять. И в целом оценил его как замкнутого "самомотиватора" с низкой самооценкой и неправильной расстановкой приоритетов.

Усложнить психологическое состояние юноши могло и расставание с девушкой. По какой причине ребята разошлись весной, неизвестно.

Ранее отец Тимура, живущий в Самаре, рассказал, что находится в шоке от того, что сделал сын. По его словам, Тимура не интересовано ничего, кроме компьютерных игр.