Меркель опровергла слухи о себе

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слухи о том, что после ухода со своего поста намерена переехать из Берлина в Гамбург.

Во вторник она находится на острове Рюген, совершая прощальный тур по своему избирательному округу. Как сообщила Меркель, она останется в Берлине и Уккермарке (исторический регион на северо-востоке Германии). По словам политика, это недалеко от ее бывшего избирательного округа, куда можно добраться по автобану A20, пишет ТАСС.

Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге. Она занимает пост федерального канцлера ФРГ с ноября 2005 года.

В Германии 26 сентября пройдут парламентские выборы. Победившая на них политическая сила получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров станет федеральным канцлером.

Согласно последним опросам общественного мнения, фаворитом избирательной кампании является Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Меркель находится на втором месте.