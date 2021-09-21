Миллиардер случайно проговорился об убийстве

На оглашении вердикта присяжных заседателей в зале суда Инглвуда обвиняемому Роберту Дерсту скамья подсудимых не понадобилась. 78-летний миллиардер, наследник империи недвижимости, продолжатель одной из именитейших династий Нью-Йорка чувствует себя неважно и передвигается в инвалидном кресле. Его здоровье пошатнулось после того, как 6 лет назад он случайно проговорился журналистам о своей вине в убийстве трех человек, которые совершил в 82 году и начале нулевых.

- Мы, присяжные заседатели, признаем обвиняемого Роберта Дёртса виновным в убийстве Сьюзан Берман…

Дочь бандита из Лас-Вегаса Сьюзан Берман была помощницей и подругой Роберта Дерста. Женщину нашли застреленной в 2000 году за несколько дней до того, как полицейские должны были ее допросить по делу о пропаже жены миллиардера – Кэтлин – в 1982 году. У убитой Берман были доказательства фальшивости алиби Дертса, которые могли бы указать на его причастность к смерти супруги. Тело Кэтлин так и не нашли.

"Боб познакомился с Кейти через общих друзей. Худшая вещь, которая произошла с ней – это знакомство с Бобом. Что бы я сказала ему? Где моя дочь? Что ты с ней сделал", – говорил Эмм Маккормак, мать Кетлин Дерст.

После того, как полицейские обнаружили Берман мертвой, Дертс подался в бега. Он жил на окраине Техаса почти год под видом немой женщины. Пока в заливе не нашли расчлененные останки его соседа Мориса Блэка. Как оказалось, мужчина узнал Дертса, который находился в федеральном розыске и собирался сообщить об этом полицейским. Но не успел. Сам миллиардер вновь бросился бежать, но попался в Пенсильвании в магазине на краже сэндвича с курицей, лейкопластырей и газеты. При этом в кармане у него лежали 500 долларов, а в арендованной машине еще 37 тысяч, а также два пистолета и марихуана.

Но за убийство Блэка Дерста не наказали. Несмотря на неопровержимые доказательства вины кровавого миллиардера (на ноже, двух пилах и топоре были обнаружены его следы), суд посчитал, что Дерст действовал в рамках самообороны. Именно на этой версии настаивал и сам подсудимый. Два десятка лет американские следователи искали улики против него, но все решил случай. В 2015 году телекомпания HBO снимала шестой эпизод документального фильма о жизни наследника империи недвижимости: "Проклятье. Жизнь и смерти Роберта Дерста". После записи интервью с главным героем, камера продолжала работать. А на одежде убийцы все еще висел включенный микрофон. Дерст вышел в коридор и в чувствах стал говорить сам с собой.

- Какого черта я наделал? Убил их всех, разумеется.

Во время записи интервью журналисты загнали миллиардера в тупик. Под конец Дерста спросили о сходстве между почерками — в письме за его авторством и в записке, связанной с убийством его помощницы Сьюзан Берман. В образцах совпадали даже ошибки. Видимо, эта улика стала для старика ударом. Позже письмо приобщили к материалам уголовного дела.

Полицейские задержали Дерста за несколько часов до выхода выпуска в эфир. Позже миллиардера арестовали. Следствие и суд длились 6 лет и дошли до логического завершения. На этот раз обвиняемому не удалось ввести присяжных в заблуждение, которые признали его виновным в убийстве.

Одним из главных доказательств вины стала запись телекомпании HBO с признаниями Дертса. Его адвокаты настаивали, что эпизод смонтирован по словам, но эксперты установили: смысл фраз нарушен не был. После обвинительного вердикта присяжных заседателей суд должен назначить срок заключения. И скорее всего он будет суровым.

"Наказание в виде пожизненного заключения является соразмерным традициям американского правосудия без права на пересмотр, без права на досрочное освобождение. Поэтому можно сказать, что остаток дней он проведет в тюрьме", – уверен адвокат Алишер Захидов.

Пока в криминальный биографии кровавого миллиардера доказано лишь одно убийство – его помощницы Сьюзен Берман в 2000 году. Приговор по этому делу назначен на 18 октября. Вероятнее всего, в ближайшее время Дертса будут так же судить и за остальные расправы: с супругой Кэтлин – в 1982 и с соседом из Техаса Морисом Блэком в 2001.