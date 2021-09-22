Минздрав разъяснил данные о количестве пострадавших при стрельбе в Перми

В министерстве здравоохранения Пермского края уточнили обнародованные утром в среду, 22 сентября, данные о количестве пострадавших в результате трагедии в вузе.

Напомним, что глава ведомства Анастасия Крутень привела сведения о 43 пострадавших.

"В их число включены шесть погибших, 12 пациентов госпитализированных в медучреждения Перми, семь пациентов, направленных на лечение в федеральные центры Москвы ", – разъяснили в Минздраве.

Помимо этого еще 18 человек проходят лечение на дому, под наблюдением врачей.

Как сообщалось ранее, увеличение количества травмированных связано с тем, что не все пострадавшие обратились за медицинской помощью сразу после ЧП.

Отметим, что до этого в списке жертв стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете числились шесть погибших и 24 раненых.

Нападение на учебное заведение совершил 18-летний студент Тимур Бекмансуров, открывший огонь из гладкоствольного ружья, приобретенного им незадолго до трагедии на законных основаниях.

Преступника в ходе перестрелки ранил подоспевший полицейский, после этого Бекмансуровов был доставлен в больницу. Накануне в ходе очередной операции он лишился ноги. Сейчас его состояние оценивается как нестабильное и крайне тяжелое.