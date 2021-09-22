Исчезновение Ан-26: версии

В качестве версий возможной аварии Ан-26, принадлежащего ЗАО "Летные проверки и системы", экстренные службы называют ошибку пилотирования и сложные погодные условия. Ни о каких нештатных ситуациях экипаж не докладывал. По данным МЧС России, самолет, выполнявший технический полет, пропал с радаров предположительно в районе заповедника Хехцир (38 км от Хабаровска), где высота сопок доходит до 1 000 метров. Самолет мог столкнуться с одной из них.

На борту находились 6 человек экипажа. На поиски вылетел вертолет Росавиации, выехали спасатели Амурского спасательного центра. Приведен в готовность Ми-8 со спасателями на борту.

В настоящее время поиски осложняются темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.

Однако в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды погодные условия охарактеризовали как нормальные для авиации: ветер до 18 м/с и видимость до 10 км.