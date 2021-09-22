Экипаж пропавшего Ан-26 не сообщал о неполадках

Пропавший под Хабаровском Ан-26 будут искать и ночью. МЧС усилило спасательную группировку. Самолет исчез с радаров в районе Большехехцирского заповедника. На его борту было 6 человек. Это был технический полет для проверки наземных средств связи и геолокации. О неполадках экипаж не докладывал. Поисковая операция осложняется темнотой и плохой погодой.

Видимость меньше 2 километров. Сложные метеоусловия и могли стать причиной ЧП. Пропавший борт ищут более 70 человек и 20 единиц техники, в том числе спасательные вертолеты.

Сообщение о том, что самолет Ан-26 пропал с радаров, поступило на пульт МЧС около 19 часов по местному времени. Известно, что вылетел он из хабаровского аэропорта и именно сюда должен был вернуться в 19.10. Самолет ЗАО "Летные проверки системы" выполнял технический рейс. На борту 6 человек – это летчики и технические специалисты.

Они облетали взлетно-посадочные полосы, проверяли навигационные системы. Предположительно сигнал пропал над Большехехцирским заповедником. Это в 40 километрах южнее Хабаровска.

Каких либо сообщений о неполадках с борта не поступало, полет проходил в штатном режиме. Спасатели также не зафиксировали сигнала аварийного радиомаяка самолета.

Как сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Дальневосточная транспортная прокуратура по факту исчезновения проводит проверку. Следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело.

Как только поступила информация об исчезновении, в воздух поднялся Ми-8 . Но спустя несколько часов вернулся из-за сложных метеоусловий. Также в район предполагаемого крушения вылетел вертолёт МЧС.

Также МЧС сообщает, что поиски осложнены непогодой и темным временем суток. Тем не менее, операция в тайге продолжается. По предварительной информации сотрудники заповедника слышали хлопок в районе посёлка Корфовский.