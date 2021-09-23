До конца года в России дополнительно выпустят 2,5 млн доз вакцины "КовиВак". Всего к этому моменту в гражданский оборот выпущено 1,5 млн доз препарата.

"КовиВак" станет доступнее благодаря модернизации производства. Она позволит нарастить выпуск вакцины в 2-2,5 раза.

"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании", – цитирует пресс-служба Минобрнауки гендиректора Центра им.Чумакова РАН Айдара Ишмухаметова.

Производитель "КовиВака" предоставил ВОЗ документы для регистрации вакцины, но по словам Ишмухаметова, признание вакцины другими странами – вопрос больше политический.

"Регистрация в другой стране – это вопрос сложный, длительный и связанный с вопросами аудита площадки, первичных документов, соответствия проведенных исследований мировым стандартам. Эту работу мы ведем и, надеюсь, успешно. Другой аспект – это приезд наших граждан, которые привиты той или иной отечественной вакциной в другие страны. Мне кажется, этот вопрос больше находится в политической сфере и соответствующих соглашений", – сказал Ишмухаметов телеканалу "Россия 24".