Китай и Канада обменялись задержанными гражданами

В пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул китайское воздушное пространство и направился домой. А Китай, тем временем, вылетела финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Мэн Ваньчжоу задержали в декабре 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по запросу США. Ее обвиняли в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения. Потом ее выпустили под залог, разрешив проживать в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. В пятницу Мэн вышла на свободу, заключив сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию, сообщает РИА Новости.

Вскоре после этого китайские власти задержали, а потом арестовали в Пекине двух канадцев. Они обвинялись в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.

Сама Huawei, кстати, находится под американскими санкциями с мая 2019 года по подозрениям в шпионаже и связи со службами госбезопасности Китая.