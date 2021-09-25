Талибы вывесили трупы на главной площади Герата

На главной площади города Герат талибы подвесили несколько трупов. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на очевидцев.

Речь идет о телах четырех мужчин. Их подвесили с помощью подъемных кранов. Как сообщает BBC, мужчин обвинили в похищении. Сначала трупы доставили на главную площадь Герата, а после развезли по другим частям города.

Заместитель губернатора провинции, член "Талибана" (движение, запрещенное в России) Мавлави Шир Ахмад Амар прокомментировал случившееся. По его словам, мужчин убили во время прямых столкновений, когда те пытались похитить торговца и его сына. Тела вывесили на площадях города как пример для других, чтобы никто не решился на подобное преступление.

Ранее один из лидеров запрещенного в России движения Нуреддин Тораби заявил, что талибы вернутся к смертным казням и практике отрубания конечностей. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности.