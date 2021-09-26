Нарышкин: доклад разведки США о COVID-19 политизирован и непрофессионален

Представленный разведывательными службами США доклад о происхождении COVID-19 выглядит непрофессионально, считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, в нем содержатся "очень расплывчатые и политизированные оценки".

"Для разведки это выглядит очень непрофессионально", – заявил он в интервью телеканалу RT.

По мнению Нарышкина, это связано с кризисом, вызванным "усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества".

Директор СВР также указал, что окончательный ответ о происхождении коронавируса должны дать ученые, однако большинство из них придерживается мнения, что вирус появился в природе.

В докладе, представленной разведкой США, участники расследования не смогли прийти к единому мнению относительно происхождения COVID-19. В качестве возможных рассматриваются две версии: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории. Тем не менее, в документе указывается, что коронавирус не создавался в качестве биологического оружия, и власти Китая ничего о нем не знали до произошедшей вспышки заболевания.

Ранее сообщалось, что журнал Lancet распустил группу, исследовавшую происхождение коронавируса, из-за возможного конфликта интересов.